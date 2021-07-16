Зеленский подписал закон о налоговой амнистии

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налоговой амнистии, который предусматривает добровольное единоразовое декларирование доходов физлиц.
Зеленский подписал закон о налоговой амнистии
  • РИА Новости

«Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Отмечается, что закон вводит единовременное специальное добровольное декларирование физическими лицами принадлежащих им активов.

За закон проголосовали 243 депутата Верховной рады.

1 июля украинская Рада по инициативе Зеленского приняла закон «О коренных народах Украины», в этот перечень не включены русские.

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