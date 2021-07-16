Зеленский подписал закон о налоговой амнистии
- РИА Новости
«Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.
Отмечается, что закон вводит единовременное специальное добровольное декларирование физическими лицами принадлежащих им активов.
За закон проголосовали 243 депутата Верховной рады.
1 июля украинская Рада по инициативе Зеленского приняла закон «О коренных народах Украины», в этот перечень не включены русские.