Посольство России в Литве отвергло заявления о причастности к наплыву мигрантов

Посольство России в Литве ответило на заявления о том, что Москва якобы причастна к наплыву мигрантов в прибалтийской республике.

«Не проходит и дня, чтобы литовские власти не отметились антироссийскими выпадами. То важную пресс-конференцию якобы «сорвали» российские самолёты над Балтийским морем. То звучат голословные обвинения о нашей «причастности» к наплыву мигрантов. И все это — в стиле хайли лайкли», — говорится в сообщении российского дипведомства в Twitter.

15 июня в российском Минобороны заявили, что два стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полёт над Балтийским морем.

В ведомстве подчеркнули, что все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются «в строгом соответствии с международными правилами».

При этом МИД Литвы выразил российской стороне протест в связи с якобы нарушением российскими самолётами воздушного пространства страны.

Также Литва обратилась к верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди с просьбой отреагировать в рамках своих полномочий на миграционный кризис.

По данным на 13 июля, пограничники Литвы с начала года задержали на границе с Белоруссией более 1,7 тыс. нелегальных мигрантов.