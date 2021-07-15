Посольство России в Литве отвергло заявления о причастности к наплыву мигрантов

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Посольство России в Литве ответило на заявления о том, что Москва якобы причастна к наплыву мигрантов в прибалтийской республике.
Посольство России в Литве отвергло заявления о причастности к наплыву мигрантов
  • © РИА Новости

«Не проходит и дня, чтобы литовские власти не отметились антироссийскими выпадами. То важную пресс-конференцию якобы «сорвали» российские самолёты над Балтийским морем. То звучат голословные обвинения о нашей «причастности» к наплыву мигрантов. И все это — в стиле хайли лайкли», — говорится в сообщении российского дипведомства в Twitter.

15 июня в российском Минобороны заявили, что два стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полёт над Балтийским морем.

В ведомстве подчеркнули, что все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются «в строгом соответствии с международными правилами».

При этом МИД Литвы выразил российской стороне протест в связи с якобы нарушением российскими самолётами воздушного пространства страны.

Также Литва обратилась к верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди с просьбой отреагировать в рамках своих полномочий на миграционный кризис.

По данным на 13 июля, пограничники Литвы с начала года задержали на границе с Белоруссией более 1,7 тыс. нелегальных мигрантов.

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