Литовские пограничники задержали более 1700 нелегальных мигрантов с начала года

Пограничники Литвы с начала года задержали на границе с Белоруссией более 1,7 тыс. нелегальных мигрантов. Об этом сообщается на официальном сайте Службы охраны государственной границы Литвы.

Чаще всего на территорию государства пытаются проникнуть граждане Ирака (835 человек), Конго (198 человек) и Камеруна (121 человек). При этом отмечается, что гражданство некоторых мигрантов пограничники выясняют до сих пор, так как многие перебежчики не имеют документов.

Президент Литвы Гитанас Науседа на прошлой неделе созвал заседание Госсовета обороны из-за миграционного кризиса. В стране намерены преодолеть его путём установки забора на границе между Литвой и Белоруссией — глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что протяжённость забора составит 550 км.