Захарова прокомментировала ситуацию с Конституцией Украины

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала украинской конституции не повторять судьбы «Декларации» Гуляйпольской республики.
Захарова прокомментировала ситуацию с Конституцией Украины
  • РИА Новости

«Недавно Киев торжественно отметил 25-летие своего основного закона – Конституции Украины», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

По её словам, в стране наблюдается правовая дегенерация, на востоке страны — гуманитарная катастрофа.

«Хочется в очередной раз омолодившейся конституции пожелать стойкости и сил, раз молодость и мудрость у неё уже есть, а также не повторить судьбу «Декларации» Гуляйпольской республики», — добавила она.

Ранее Захарова заявила об антидемократичной логике в словах украинского президента Владимира Зеленского о том, что в вопросе языка «найти справедливость сложно» и данный вопрос поднимать «не надо».

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