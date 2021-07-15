Захарова прокомментировала ситуацию с Конституцией Украины
- РИА Новости
«Недавно Киев торжественно отметил 25-летие своего основного закона – Конституции Украины», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
По её словам, в стране наблюдается правовая дегенерация, на востоке страны — гуманитарная катастрофа.
«Хочется в очередной раз омолодившейся конституции пожелать стойкости и сил, раз молодость и мудрость у неё уже есть, а также не повторить судьбу «Декларации» Гуляйпольской республики», — добавила она.
Ранее Захарова заявила об антидемократичной логике в словах украинского президента Владимира Зеленского о том, что в вопросе языка «найти справедливость сложно» и данный вопрос поднимать «не надо».