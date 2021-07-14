После массовой драки в Москве задержаны 72 гражданина Киргизии

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В пресс-службе киргизского посольства в России сообщили, что после массовой драки в районе метро «Кузьминки» в Москве задержаны 72 гражданина Киргизии.
После массовой драки в Москве задержаны 72 гражданина Киргизии
  • Pixabay

«Правоохранительными органами были задержаны 103 участника конфликта, из них 72 гражданина Киргизской Республики. На сегодняшний день консул посольства КР в России осуществил выезд в полицейский участок для оказания юридической и иной поддержки задержанным гражданам КР», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Ранее МВД России сообщило о задержании 103 выходцев из Средней Азии после массовой драки у метро «Кузьминки» на юго-востоке Москвы.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.

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