Глава МИД Белоруссии заявил о готовности Минска к диалогу с Западом

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Глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью RT заявил, что Белоруссия готова к диалогу с Западом, если со стороны западных партнёров будет «искренняя откровенность».
Глава МИД Белоруссии заявил о готовности Минска к диалогу с Западом
  • © РИА Новости / МИД РФ

По его словам, Белоруссия всегда лишь отвечала на те рестриктивные меры, которые партнёры принимали по отношению к Минску.

«Мы и сейчас готовы садиться за стол переговоров с любым нашим партнёром, которые изъявят желание на сей счёт. Но, к сожалению, пока мы не слышим ни одного здравого голоса в этом хоре... коллективного Запада, европейских голосов, направленных против Беларуси», — сказал Макей. 

Он отметил, что Белоруссия готова обсуждать конкретные направления взаимодействия.

«Если со стороны наших партнёров будет искренняя откровенность к такого рода диалогу», — заявил министр.

Также Макей заявил, что торговля Белоруссии с европейскими партнёрами «достаточно нормально сегодня развивается».

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