Макей высказался об отношениях Белоруссии с Западом и Россией

Короткая ссылка
Глава белорусского МИД Владимир Макей в беседе с RT высказался об отношениях Белоруссии с Западом и Россией.
Макей высказался об отношениях Белоруссии с Западом и Россией
  • © РИА Новости

«Если брать чисто географический фактор, из более чем 3,5 тыс. км нашей границы больше 1,3 тыс. км — с Россией. И политические, и торгово-экономические, и гуманитарные, и военно-политические контакты у нас активно развиваются. Особенно в последнее время, чему способствует соответствующая политика наших западных партнёров», — сказал он.

По его словам, белорусская сторона видит хорошие перспективы для дальнейшего углубления и интеграции с Россией.

«И это взаимовыгодные перспективы. Хоть на западном фронте действительно без позитивных перемен, но торговля с европейскими партнёрами достаточно нормально сегодня развивается. Надеемся, что эта тенденция сохранится», — добавил он.

Ранее Макей заявил, что Запад намерен ввести новые санкции против белорусской стороны, чтобы в итоге вызвать новые протесты в республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить