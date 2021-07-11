Макей высказался об отношениях Белоруссии с Западом и Россией

Глава белорусского МИД Владимир Макей в беседе с RT высказался об отношениях Белоруссии с Западом и Россией.

«Если брать чисто географический фактор, из более чем 3,5 тыс. км нашей границы больше 1,3 тыс. км — с Россией. И политические, и торгово-экономические, и гуманитарные, и военно-политические контакты у нас активно развиваются. Особенно в последнее время, чему способствует соответствующая политика наших западных партнёров», — сказал он.

По его словам, белорусская сторона видит хорошие перспективы для дальнейшего углубления и интеграции с Россией.

«И это взаимовыгодные перспективы. Хоть на западном фронте действительно без позитивных перемен, но торговля с европейскими партнёрами достаточно нормально сегодня развивается. Надеемся, что эта тенденция сохранится», — добавил он.

Ранее Макей заявил, что Запад намерен ввести новые санкции против белорусской стороны, чтобы в итоге вызвать новые протесты в республике.