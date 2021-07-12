Макей прокомментировал ситуацию с белорусско-украинской границей

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью RT прокомментировал ситуацию на границе Белоруссии и Украины.

«Ну, что значит, закрыли (границу с Украиной. — RT). Для туристов, для обычных граждан границы открыты. То, что было сказано, что мы закрываем границы, означает, что, с учётом вот тех событий, которые имели место последние дни... всё это заставляет нас более пристально смотреть на охрану наших границ», — сказал он.

По его словам, закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма, или для перемещения обычных граждан.

«Но то, что касается, скажем, противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты — здесь мы будем предпринимать самые жёсткие меры», — отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил погранвойскам полностью перекрыть границу с Украиной.

По его словам, с Украины в Белоруссию поступает «огромное количество оружия».

Позже в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что белорусские пограничники охраняют государственную границу с Украиной «в усиленном варианте», на участках увеличено количество пограничных нарядов.