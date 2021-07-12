Макей рассказал о Белоруссии будущего

Глава белорусского МИД Владимир Макей в беседе с RT рассказал, какой видит Белоруссию будущего.

«Я вижу Белоруссию будущего как Белоруссию, которая будет спокойной, стабильной страной. Где люди, как и прежде, будут жить в мире, спокойствии. И где не будут бояться за будущее своих детей и внуков. Я убеждён, что так и будет», — заявил он.

Ранее Макей высказался об отношениях Белоруссии с Западом и с Россией.

В мае глава белорусского МИД заявил, что будущее республики зависит от того, смогут ли союзники и партнёры в Евразии и во всём мире прийти к соглашению.