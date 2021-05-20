Глава МИД Белоруссии рассказал, от чего зависит будущее страны
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«Будущее Беларуси в большей степени зависит от того, смогут ли союзники и партнёры в Евразии и мире прийти к соглашению друг с другом», — заявил Макей в приветствии на онлайн-конференции высокого уровня по развитию региональной интеграции.
По его словам, безопасность и благополучие Белоруссии неразрывно связаны с данным фактором.
Он отметил, что поэтому Белоруссия постоянно выступает за диалог на международной арене.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об обеспечении национальной безопасности.