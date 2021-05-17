Лукашенко подписал закон об обеспечении национальной безопасности

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, регулирующий деятельность органов внутренних дел и правоохранителей, в том числе в вопросе условий применения ими физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники.
Лукашенко подписал закон об обеспечении национальной безопасности
  • РИА Новости

Как сообщает БЕЛТА, документ, который ранее был принят Палатой представителей и одобрен Советом республики, зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов и подписан главой государства.

В нём, в частности, конкретизируются основания для проведения личного досмотра граждан, их вещей, а также транспортных средств.

Кроме того, новый закон предусматривает, что сотрудники правоохранительных органов не несут ответственности за вред, причинённый в результате применения ими физической силы или спецсредств, «если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов».

При этом органы внутренних дел наделяются правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков.

В то же время силовики получают право на проведение процессуальных действий и в целях общественного порядка запрещать гражданам проводить видео- и фотосъёмку, а также вести звуко- и видеозапись окружающей обстановки при исполнении служебных обязанностей правоохранителями.

Ранее Лукашенко подписал декрет, согласно которому в случае гибели главы государства власть в стране перейдёт Совету безопасности.

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