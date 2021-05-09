Лукашенко подписал декрет о защите конституционного строя Белоруссии

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Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому в случае гибели главы государства власть в стране перейдёт Совету безопасности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.
Лукашенко подписал декрет о защите конституционного строя Белоруссии
  • РИА Новости

«Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр», — говорится в сообщении.

В таком случае в Белоруссии будет немедленно введено чрезвычайное или военное положение. При этом Совет безопасности с участием губернаторов примет решение о проведении выборов в республике.

Ранее Лукашенко пообещал подписать указ, в соответствии с которым будет выстроена власть в Белоруссии в случае экстренной ситуации.

По словам Лукашенко, этот декрет станет «одним из принципиальных» «за четверть века» его президентства.

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