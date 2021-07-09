В Казахстане задержали медиков за подделку паспортов о вакцинации

Антикоррупционная служба Казахстана задержала в трёх регионах республики медицинских работников, которые занимались подделкой паспортов вакцинации.

«Дошло дело до фальсификации паспортов вакцинации. Буквально вчера в трёх регионах нашей страны задержаны медицинские работники, занимавшиеся их продажей. Они оформляли документы фактически не привитым людям, а вакцину уничтожали. Как видите, предметом обогащения стало здоровье населения, а деньги, выделяемые из бюджета, уходят на ветер», — приводит Tengrinews.kz слова главы службы Марата Ахметжанова.

В пресс-службе агентства уточнили, что задержание проводились в Нур-Султане, Акмолинской и Алматинской областях.

Ранее сообщалось, что в Москве выявлено более 800 сайтов с фейковыми сертификатами о вакцинации.