В Москве выявлено более 800 сайтов с фейковыми сертификатами о вакцинации

В Москве полиция выявила более 800 сайтов, на которых продавали фейковые сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил врио замначальника столичного главка МВД России Александр Половинка.

«Из 800 сайтов, которые мы заблокировали, чуть более значительная часть из них были просто мошенники, которые предлагали услуги по реализации сертификатов, просили у людей деньги, забирали — и всё», — цитируют «Известия» Половинку.

Ранее стало известно, что в Москве возбуждено первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода о вакцинации от коронавируса.

Также московская полиция с начала 2021 года возбудила 44 уголовных дела по факту подделок справок об отрицательных ПЦР-тестах на COVID-19 и сертификатов о вакцинации от коронавируса.