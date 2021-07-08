В Москве выявлено более 800 сайтов с фейковыми сертификатами о вакцинации

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В Москве полиция выявила более 800 сайтов, на которых продавали фейковые сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил врио замначальника столичного главка МВД России Александр Половинка.
В Москве выявлено более 800 сайтов с фейковыми сертификатами о вакцинации
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Из 800 сайтов, которые мы заблокировали, чуть более значительная часть из них были просто мошенники, которые предлагали услуги по реализации сертификатов, просили у людей деньги, забирали — и всё», — цитируют «Известия» Половинку.

Ранее стало известно, что в Москве возбуждено первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода о вакцинации от коронавируса.

Также московская полиция с начала 2021 года возбудила 44 уголовных дела по факту подделок справок об отрицательных ПЦР-тестах на COVID-19 и сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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