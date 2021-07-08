В Москве выявлено более 800 сайтов с фейковыми сертификатами о вакцинации
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«Из 800 сайтов, которые мы заблокировали, чуть более значительная часть из них были просто мошенники, которые предлагали услуги по реализации сертификатов, просили у людей деньги, забирали — и всё», — цитируют «Известия» Половинку.
Ранее стало известно, что в Москве возбуждено первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода о вакцинации от коронавируса.
Также московская полиция с начала 2021 года возбудила 44 уголовных дела по факту подделок справок об отрицательных ПЦР-тестах на COVID-19 и сертификатов о вакцинации от коронавируса.