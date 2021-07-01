В Москве возбудили 44 дела о подделке сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы российской столичной полиции Владимира Васенина.
«В текущем году по фактам изготовления и сбыта фальшивых медицинских документов возбуждено 44 уголовных дела по ст. 327 УК («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»), часть из которых уже направлена в суд для рассмотрения по существу», — сказал он.
Подделка медицинских документов карается лишением свободы на срок до двух лет. Также полиция работает над пресечением незаконного использования и подделок QR-кодов для посещения ресторанов и кафе.
Президент России Владимир Путин ранее назвал очень опасным видом преступлений подделывание сертификатов о вакцинации от COVID-19.