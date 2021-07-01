В Москве возбудили 44 дела о подделке сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов

Московская полиция с начала 2021 года возбудила 44 уголовных дела по факту подделок справок об отрицательных ПЦР-тестах на COVID-19 и сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы российской столичной полиции Владимира Васенина.

«В текущем году по фактам изготовления и сбыта фальшивых медицинских документов возбуждено 44 уголовных дела по ст. 327 УК («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»), часть из которых уже направлена в суд для рассмотрения по существу», — сказал он.

Подделка медицинских документов карается лишением свободы на срок до двух лет. Также полиция работает над пресечением незаконного использования и подделок QR-кодов для посещения ресторанов и кафе.

Президент России Владимир Путин ранее назвал очень опасным видом преступлений подделывание сертификатов о вакцинации от COVID-19.