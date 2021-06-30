Путин прокомментировал ситуацию с поддельными справками о COVID

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал очень опасным видом преступлений подделывание сертификатов о вакцинации от COVID-19.

«Правоохранительные органы... знают об этом, и министр знает. Совсем недавно только с ним об этом говорил. Работают, ищут, надеюсь, будут привлекать к ответственности. Это вредная работа, очень опасный вид преступлений», — сказал президент, отметив, что в данном случае преступления связаны со здоровьем граждан.

Ранее в Кремле призвали принять меры по борьбе с мошенниками, торгующими поддельными сертификатами о вакцинации против коронавирусной инфекции и QR-кодами.