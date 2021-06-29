В Кремле выразили обеспокоенность из-за продажи поддельных QR-кодов

В Кремле заявили о необходимости принятия мер по борьбе с мошенниками, торгующими поддельными сертификатами о вакцинации против коронавирусной инфекции и QR-кодами.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, беспокоит (эта ситуация. — RT). К сожалению, эта ниша заполняется жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей. Безусловно, нужны меры борьбы с этими жуликами», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что мошенники в даркнете продают поддельные QR-коды для посещения кафе и ресторанов.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что использование поддельных QR-кодов гражданами для посещения ресторанов и кафе в Москве грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до двух лет.