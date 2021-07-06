В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о транзите из Европы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность ограничения Минском транзита из Европы.

Он отметил, что Белоруссия столкнулась с очень агрессивным поведением, стране приходится весьма тяжело.

«Здесь главное — понимать, что всё это следствие очень резких, совершенно, с нашей точки зрения, неоправданных и незаконных, с точки зрения международного права и всех норм международной торговли, санкций в отношении Белоруссии», — сказал Песков.

На вопрос, не может ли ограничение транзита товаров повредить российской экономике, Песков ответил, что нарушение каких-то экспортно-импортных цепочек исключать нельзя.

По его словам, это вопрос для серьёзной работы по минимизации последствий подобных решений.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко пригрозил ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай в рамках противодействия санкциям Запада против Белоруссии.

Также Лукашенко призвал правительство на фоне санкций Запада «активнее идти» на рынки, где Минск «не учат жить». Среди них лидер Белоруссии назвал Россию, страны Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.