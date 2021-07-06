Лукашенко пригрозил ограничить транзит из ФРГ в Китай и Россию

Короткая ссылка
Белорусский президент Александр Лукашенко пригрозил ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай в рамках противодействия санкциям Запада против Белоруссии.
Лукашенко пригрозил ограничить транзит из ФРГ в Китай и Россию
  • Reuters

Об этом сообщило издание «СБ. Беларусь сегодня».

Он заявил, что у Белоруссии есть соответствующий опыт решений, принятых в отношении Skoda и Nivea.

«Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. На белорусский рынок ни шагу, через Беларусь тоже ни шагу. Так надо поступить и с немцами», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер предложил, чтобы немецкие производители поставляли свою продукцию в Россию и Китай через Финляндию или Украину.

По его мнению, необходимо предпринять все меры, «чтобы они почувствовали, что такое Беларусь», а также чтобы западные страны «думали, прежде чем браться за оружие экономическое».

Ранее Лукашенко анонсировал выработку стратегии для минимизации последствий санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить