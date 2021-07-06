Лукашенко пригрозил ограничить транзит из ФРГ в Китай и Россию
- Reuters
Об этом сообщило издание «СБ. Беларусь сегодня».
Он заявил, что у Белоруссии есть соответствующий опыт решений, принятых в отношении Skoda и Nivea.
«Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. На белорусский рынок ни шагу, через Беларусь тоже ни шагу. Так надо поступить и с немцами», — сказал Лукашенко.
Белорусский лидер предложил, чтобы немецкие производители поставляли свою продукцию в Россию и Китай через Финляндию или Украину.
По его мнению, необходимо предпринять все меры, «чтобы они почувствовали, что такое Беларусь», а также чтобы западные страны «думали, прежде чем браться за оружие экономическое».
Ранее Лукашенко анонсировал выработку стратегии для минимизации последствий санкций.