Лукашенко пригрозил ограничить транзит из ФРГ в Китай и Россию

Белорусский президент Александр Лукашенко пригрозил ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай в рамках противодействия санкциям Запада против Белоруссии.

Об этом сообщило издание «СБ. Беларусь сегодня».

Он заявил, что у Белоруссии есть соответствующий опыт решений, принятых в отношении Skoda и Nivea.

«Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. На белорусский рынок ни шагу, через Беларусь тоже ни шагу. Так надо поступить и с немцами», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер предложил, чтобы немецкие производители поставляли свою продукцию в Россию и Китай через Финляндию или Украину.

По его мнению, необходимо предпринять все меры, «чтобы они почувствовали, что такое Беларусь», а также чтобы западные страны «думали, прежде чем браться за оружие экономическое».

Ранее Лукашенко анонсировал выработку стратегии для минимизации последствий санкций.