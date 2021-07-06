Лукашенко анонсировал выработку стратегии для минимизации последствий санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал выработку стратегии для минимизации для страны последствий западных санкций.

Об этом он заявил на совещании о противодействии санкционным мерам.

«Мы должны выработать стратегию, которая позволит минимизировать их эффект и продолжить своё развитие. Я уже говорил: никаких разговоров о том, что мы можем где-то недобрать, сократить темпы, прирост нашей экономики. Об этом речи быть не может. Идёт война», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск сформировал комплекс мер в ответ на санкции Евросоюза и может в скором времени утвердить его.