Минск отказался от переговоров с AstraZeneca и Pfizer

Представители Минздрава Белоруссии больше не ведут переговоры с производителями вакцин против COVID-19 AstraZeneca и Pfizer, заявила первый замглавы ведомства Елена Богдан.

Об этом сообщается на сайте местной газеты «Звезда».

По словам Богдан, несмотря на прекращение диалога, стороны продолжают обсуждать возможность поставок в Белоруссию вакцин Pfizer при участии посольства США.

«Переговоры с производителями вакцин AstraZeneca и Pfizer проводились, они не пришли к нам, и больше переговоры не ведутся. Между тем ведём переговоры по поставкам к нам Pfizer при участии посольства США. Ответ: если останется, мы вам передадим», — пояснила она.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что белорусскую вакцину от COVID-19 планируется «подвести» к новому штамму коронавируса.

Также стало известно, что в период с 2021 по 2023 год Минск будет сотрудничать с Ереваном по шести совместным научно-техническим проектам, в числе которых создание препаратов против COVID-19.