Премьер Белоруссии высказался о ситуации с санкциями

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1» высказался о ситуации с санкциями.

«Мы стараемся более чётко оценивать влияние тех секторальных санкций, которые введены. Нельзя сказать, что мы легкомысленно относимся или пренебрегаем этим явлением. Но мы в правительстве Беларуси имеем чёткий план работы в этих условиях», — цитирует ТАСС Головченко.

Ранее ЕС ввёл экономические секторальные санкции против Белоруссии.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко, в рамках которых они обсудили санкционное давление на Белоруссию.

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