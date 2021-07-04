Премьер Белоруссии высказался о ситуации с санкциями

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1» высказался о ситуации с санкциями.

«Мы стараемся более чётко оценивать влияние тех секторальных санкций, которые введены. Нельзя сказать, что мы легкомысленно относимся или пренебрегаем этим явлением. Но мы в правительстве Беларуси имеем чёткий план работы в этих условиях», — цитирует ТАСС Головченко.

Ранее ЕС ввёл экономические секторальные санкции против Белоруссии.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко, в рамках которых они обсудили санкционное давление на Белоруссию.