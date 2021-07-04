Зеленский заявил о скором получении Украиной беспилотников Bayraktar
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Как сообщает «СТРАНА.ua», он отметил, что их передадут морской авиации.
«Успешным является движение по усилению нашей морской авиации. Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные беспилотные летательные аппараты Bayraktar», — сказал он.
По его словам, украинские военные, которые будут управлять беспилотниками, уже завершают соответствующую подготовку в Турции.
Ранее в МИД Турции заявили, что продажа турецких боевых беспилотных летательных аппаратов Украине не направлена против России.
В апреле лава МИД России Сергей Лавров предостерёг Турцию от подпитки милитаристских настроений Киева.