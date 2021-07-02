Лукашенко заявил о попытках «оккупации» Белоруссии

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В условиях «современной гибридной войны» попытки «оккупировать» Белоруссию активизировались с новой силой, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил о попытках «оккупации» Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Попытки оккупации Беларуси в условиях современной гибридной войны вспыхнули с новой силой. Посмотрите, как и 80 лет назад, мы слышим о «новом порядке» от таких же носителей «европейских ценностей». Во главе — те же западные элиты», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что в сопредельных государствах «выросли новые исполнители», которые «готовы для своих новых хозяев сделать всю грязную работу».

Лукашенко также подчеркнул, что нельзя допустить «повторения истории».

Белорусский лидер ранее заявил о завершении на территории государства масштабной антитеррористической операции, по итогам которой Минск после окончания торжеств предъявит претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель.

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