Песков: у России нет желания размещать флаг на Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания украинского лидера Владимира Зеленского про «жёлто-голубой флаг на здании Госдумы», заявил, что у России нет намерений размещать свой триколор на Украине.
Песков: у России нет желания размещать флаг на Украине
  • Reuters

«У нас нет желания размещать флаг на Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно как-то реагировать на подобные слова президента Зеленского. Здесь я затрудняюсь в том, чтобы хоть как-то проанализировать, почему сказаны эти слова. С другой стороны, может быть, они как-то выдраны из контекста. Этого я тоже не могу исключить. Звучит странно», — сказал Песков.

Также он прокомментировал тезис о том, что русские и украинцы — это один народ.

«Мы один народ, но два разных государства. Это абсолютно так и есть... Тут можно пытаться переписывать историю сколько угодно, как это пытаются делать некоторые на Украине, но народ всё равно един», — отметил он.

Ранее Песков заявил, что российский триколор развевался и будет дальше развеваться над Госдумой.

30 июня российский лидер Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что украинцы и русские — это один народ. Он выразил мнение, что русский народ всегда пытались разобщить и раздробить, а сегодняшнее руководство Украины явно недружественно по отношению к России.

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