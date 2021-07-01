Песков отреагировал на слова Зеленского о флаге над Госдумой

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского, заявил, что российский триколор развевался и будет дальше развеваться над Госдумой.
Песков отреагировал на слова Зеленского о флаге над Госдумой
  • РИА Новости

«Над Государственной думой развевался и будет дальше развеваться всё-таки российский триколор», — сказал Песков в интервью Первому каналу.

Так он прокомментировал слова Зеленского, который отказался считать украинцев и русских одним народом и заявил, что в этом случае над Госдумой, скорее всего, «развевался бы жёлто-голубой флаг».

Он также не согласился со словами Зеленского, что у русских и украинцев «общая часть истории». 

По словам Пескова, русские и украинцы — один народ и у них общая история.

Накануне российский лидер Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что украинцы и русские — это один народ. Он выразил мнение, что русский народ всегда пытались разобщить и раздробить, а сегодняшнее руководство Украины явно недружественно по отношению к России.

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