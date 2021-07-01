В Раде прокомментировали принятие закона о коренных народах

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Депутат украинской Верховной рады Кира Рудык заявила, что считает важным принятие законов о коренных народах и об отмене свободной экономической зоны в Крыму.
В Раде прокомментировали принятие закона о коренных народах
  • РИА Новости

Об этом пишет «Обозреватель».

Она рассказала, что принятие пакета законов под названием «Крымская платформа» является «уверенными шагами» по Крыму и по «интеграции коренных народов и уважению их прав».

«Мы должны дать чёткий сигнал крымским татарам и миру, что украинская власть продолжает дипломатическую борьбу, чтобы вернуть себе Крым», — сказала Рудык.

Ранее Верховная рада приняла закон «О коренных народах Украины».

Законом устанавливается, что коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки. В определении отмечается, что русские не являются коренным народом Украины.

Как передаёт Интерфакс-Украина, также украинский парламент 1 июля признал утратившим силу закон о создании свободной экономической зоны в Крыму.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что вопрос Крыма закрыт. Он отмечал, что референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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