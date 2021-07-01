В Раде прокомментировали принятие закона о коренных народах
- РИА Новости
Об этом пишет «Обозреватель».
Она рассказала, что принятие пакета законов под названием «Крымская платформа» является «уверенными шагами» по Крыму и по «интеграции коренных народов и уважению их прав».
«Мы должны дать чёткий сигнал крымским татарам и миру, что украинская власть продолжает дипломатическую борьбу, чтобы вернуть себе Крым», — сказала Рудык.
Ранее Верховная рада приняла закон «О коренных народах Украины».
Законом устанавливается, что коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки. В определении отмечается, что русские не являются коренным народом Украины.
Как передаёт Интерфакс-Украина, также украинский парламент 1 июля признал утратившим силу закон о создании свободной экономической зоны в Крыму.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что вопрос Крыма закрыт. Он отмечал, что референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.