Эксперт осудил принятие Верховной радой закона о коренных народах

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Верховная рада по инициативе украинского президента Владимира Зеленского приняла закон «О коренных народах Украины», в этот перечень не включены русские.

По словам Шаповалова, данный закон не имеет никакого практического смысла, поскольку большая часть крымских татар, караимов и крымчаков проживает в России.

Он также добавил, что этот закон является декларацией, направленной против России, против русских, а также его можно назвать элементом информационной войны против России.

«Этот закон является грубейшим актом нарушения прав русского населения Украины. При этом необходимо подчеркнуть, что на территории нынешнего государства Украина русские живут на протяжении многих веков и, более того, на части территории именно этнические русские составляют большинство населения. Речь идёт, прежде всего, о тех областях, которые в период Российской империи ещё получили название Новороссия. В этом смысле, конечно, данный правовой акт является дискриминационным в отношении значительной части населения Украины», — отметил специалист.

Кроме того, по мнению эксперта, этот закон должен стать предметом рассмотрения не только российского государства, но и международных структур, которые занимаются правозащитной деятельностью.

Шаповалов также заметил, что закон направлен, например, и против венгерской общины, а также против общины русинов, которые проживают на территории Украины и идентифицируют себя в качестве отдельного этноса.

Ранее Рада по инициативе Зеленского приняла закон «О коренных народах Украины», в этот перечень не включены русские.