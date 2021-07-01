Верховная рада в первом чтении приняла законопроект «об олигархах»
- Reuters
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Уточняется, что за законопроект №5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни» проголосовали 275 депутатов.
Ранее пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что украинский лидер внёс в Верховную раду как неотложный законопроект «об олигархах».