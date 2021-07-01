Захарова рассказала о ситуации с Софьей Сапегой

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с арестованной в Белоруссии россиянкой Софьей Сапегой.
Захарова рассказала о ситуации с Софьей Сапегой
  • Reuters

Она сообщила, что «посольство России в Минске самым внимательным образом следит за судьбой Софьи Сапеги, оказывает ей посильную поддержку».

«Делается это в тесном взаимодействии с её родственниками, с адвокатами», — заявила Захарова.

Представитель МИД рассказала, что «российский консул посещал Софью Сапегу в СИЗО КГБ Белоруссии, пока она была в заключении».

«С 23 июня мера пресечения была изменена на домашний арест. В ближайшее время планируется очередное консульское посещение россиянки по месту её нового пребывания. Этот вопрос также стоит в повестке дня российско-белорусских контактов», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Сапегу перевели под домашний арест.

Отчим Сапеги Сергей Дудич рассказал RT, что смог встретиться с ней в Минске и пообщаться «без бдительного надзора правоохранительных органов, в неформальной обстановке».

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