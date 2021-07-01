Лукашенко рассказал о важности СМИ при освещении событий в мире

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил важность роли СМИ при освещении политических, экономических и интеграционных процессов.
Лукашенко рассказал о важности СМИ при освещении событий в мире
  • РИА Новости

Об этом он сказал на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России, сообщает БЕЛТА.

«Нам нужно укреплять союзные средства массовой информации. Усиливать их влияние на общем информационном поле, особенно в интернете. Вырабатывать у людей иммунитет к фейковой информации, обеспечивать высокий уровень безопасности в медиасфере», — сказал белорусский лидер.

Также он предложил разработать стратегию интеграции Союзного государства до 2030 года, которая будет включать конкретные проекты с учётом ключевых приоритетов и векторов развития.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона продолжит оказывать всестороннюю помощь Белоруссии в условиях попыток извне раскачать ситуацию в республике.

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