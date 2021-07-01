Лукашенко предложил создать стратегию интеграции Союзного государства до 2030-го

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил разработать стратегию интеграции Союзного государства до 2030 года.
Лукашенко предложил создать стратегию интеграции Союзного государства до 2030-го
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства (например, до 2030 года), наполнить её конкретными проектами с учётом ключевых приоритетов и векторов развития», — сказал Лукашенко.

Отмечается, что в 2022 году завершается реализация приоритетных направлений и задач развития Союзного государства, которые утверждаются на четыре года.

Ранее посол России Евгений Лукьянов оценил интеграционные процессы с Белоруссией.

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