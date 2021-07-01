Лукашенко предложил создать стратегию интеграции Союзного государства до 2030-го

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил разработать стратегию интеграции Союзного государства до 2030 года.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства (например, до 2030 года), наполнить её конкретными проектами с учётом ключевых приоритетов и векторов развития», — сказал Лукашенко.

Отмечается, что в 2022 году завершается реализация приоритетных направлений и задач развития Союзного государства, которые утверждаются на четыре года.

Ранее посол России Евгений Лукьянов оценил интеграционные процессы с Белоруссией.