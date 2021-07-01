Лукашенко заявил о важности сотрудничества Минска и Москвы в сфере кибербезопасности

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Москва и Минск должны нарастить совместные усилия для обеспечения кибербезопасности, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Об этом белорусский лидер заявил в ходе выступления на пленарном заседании VIII Форума регионов, сообщает БЕЛТА.

«Универсальность цифровых технологий, отсутствие географической привязки и широкая доступность порождают вопрос о цифровом суверенитете государств и их информационной независимости. Как следствие, мы имеем ещё одно широкое поле для сотрудничества, где нам нужно наращивать совместные усилия», — утверждает Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил разработать стратегию интеграции Союзного государства до 2030 года.

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