Лукашенко заявил о важности сотрудничества Минска и Москвы в сфере кибербезопасности

Москва и Минск должны нарастить совместные усилия для обеспечения кибербезопасности, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Об этом белорусский лидер заявил в ходе выступления на пленарном заседании VIII Форума регионов, сообщает БЕЛТА.

«Универсальность цифровых технологий, отсутствие географической привязки и широкая доступность порождают вопрос о цифровом суверенитете государств и их информационной независимости. Как следствие, мы имеем ещё одно широкое поле для сотрудничества, где нам нужно наращивать совместные усилия», — утверждает Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил разработать стратегию интеграции Союзного государства до 2030 года.