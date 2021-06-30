Назарбаев рассказал Путину, что от COVID-19 его спасли российские врачи
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Об этом Назарбаев рассказал Путину в начале переговоров в Москве.
«Искренне, очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной Казахстана в период пандемии... Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня десять дней. Это было решающее в моём излечении. Это не забывается», — приводит РИА Новости слова Назарбаева.
Коронавирус у Назарбаева был диагностирован в июне 2020 года.
В июне 2021 года стало известно, что Назарбаев привился произведённым в Казахстане «Спутником V».