Назарбаев рассказал Путину, что от COVID-19 его спасли российские врачи

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал российскому лидеру Владимиру Путину, что от коронавируса его спасли врачи из России.

Об этом Назарбаев рассказал Путину в начале переговоров в Москве.

«Искренне, очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной Казахстана в период пандемии... Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня десять дней. Это было решающее в моём излечении. Это не забывается», — приводит РИА Новости слова Назарбаева.

Коронавирус у Назарбаева был диагностирован в июне 2020 года.

В июне 2021 года стало известно, что Назарбаев привился произведённым в Казахстане «Спутником V».