На Украине за сутки выявили 633 случая коронавируса

Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за 24 часа возросло на 633 — до 2 235 096. Об этом сообщается на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Службы национальной безопасности и обороны страны.

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