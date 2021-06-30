На Украине за сутки выявили 633 случая коронавируса
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За сутки на Украине скончались 40 пациентов с коронавирусом, ещё 2294 человека вылечились после инфекции.
Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, возросло до 52 340, число выписанных — до 2 166 668.
Ранее главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в стране выявлены первые два случая заболевания индийским штаммом коронавируса «дельта».
Депутат Госдумы России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News раскритиковал народные методы «лечения» коронавируса.