На Украине за сутки выявили 182 случая коронавируса

Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за 24 часа возросло на 182 — до 2 234 463. Об этом сообщается на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Службы национальной безопасности и обороны страны.

За сутки на Украине скончались девять пациентов с коронавирусом, ещё 582 человека вылечились после инфекции.

Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, возросло до 52 300, число выписанных — до 2 164 374.

Ранее главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в стране выявлены первые два случая заболевания индийским штаммом коронавируса «дельта».

Депутат Госдумы России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News раскритиковал народные методы «лечения» коронавируса.