На Украине за сутки выявили 182 случая коронавируса
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За сутки на Украине скончались девять пациентов с коронавирусом, ещё 582 человека вылечились после инфекции.
Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, возросло до 52 300, число выписанных — до 2 164 374.
Ранее главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в стране выявлены первые два случая заболевания индийским штаммом коронавируса «дельта».
Депутат Госдумы России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News раскритиковал народные методы «лечения» коронавируса.