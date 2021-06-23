На Украине выявили первые случаи заболевания индийским штаммом коронавируса
- Reuters
Его слова приводит пресс-служба украинского Минздрава.
«На Украине зарегистрировали два случая коронавирусной болезни, вызванные штаммом «дельта», — заявил он.
По его словам, секвенирование вируса и подтверждение мутации было проведено Институтом молекулярной биологии и генетики 22 июня 2021 года.
Также Кузин рассказал, что пациенты находятся в стабильном состоянии.
Ранее кабинет министров Украины постановил продлить режим карантина на территории страны до 31 августа.