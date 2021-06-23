На Украине выявили первые случаи заболевания индийским штаммом коронавируса

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Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в стране выявлены первые два случая заболевания индийским штаммом коронавируса «дельта».
На Украине выявили первые случаи заболевания индийским штаммом коронавируса
  • Reuters

Его слова приводит пресс-служба украинского Минздрава.

«На Украине зарегистрировали два случая коронавирусной болезни, вызванные штаммом «дельта», — заявил он.

По его словам, секвенирование вируса и подтверждение мутации было проведено Институтом молекулярной биологии и генетики 22 июня 2021 года.

Также Кузин рассказал, что пациенты находятся в стабильном состоянии.

Ранее кабинет министров Украины постановил продлить режим карантина на территории страны до 31 августа.

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