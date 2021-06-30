Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 423 тысячи

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 2016 и достигло 423 137.

Reuters

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Казахстана. Отмечается, что общее число смертей от коронавируса в стране достигло 4349. Ранее стало известно, что Казахстан ограничит работу невакцинированных от COVID-19 в сфере услуг.