Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 423 тысячи
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 2016 и достигло 423 137.
- Reuters
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Казахстана.
Отмечается, что общее число смертей от коронавируса в стране достигло 4349.
Ранее стало известно, что Казахстан ограничит работу невакцинированных от COVID-19 в сфере услуг.
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