Патрушев назвал цель внешних сил по ситуации в Белоруссии

Конечная цель внешних сил заключается в смене государственного строя и власти в Белоруссии, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Если говорить о Беларуси, то их конечная цель — поменять строй и власть в Беларуси. Собственно говоря, мы это наблюдаем последнее время, а вы, кто живёт в Беларуси, больше всего это видите», — сказал Патрушев.

Он добавил, что сегодняшние консультации представителей Совбезов России и Белоруссии являются плановыми и стороны регулярно обмениваются мнениями о ситуации с угрозами.

Он отметил, что уже обсудил волнующие вопросы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По словам секретаря Совбеза России, их оценки «не просто близки, они полностью совпадают».

В свою очередь, белорусский лидер заявил, что внимательно наблюдал за заявлениями и выступлениями Патрушева и они совпадают не только с его личным мнением, но и с точкой зрения других специалистов в республике.