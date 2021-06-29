Патрушев назвал цель внешних сил по ситуации в Белоруссии
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА.
«Если говорить о Беларуси, то их конечная цель — поменять строй и власть в Беларуси. Собственно говоря, мы это наблюдаем последнее время, а вы, кто живёт в Беларуси, больше всего это видите», — сказал Патрушев.
Он добавил, что сегодняшние консультации представителей Совбезов России и Белоруссии являются плановыми и стороны регулярно обмениваются мнениями о ситуации с угрозами.
Он отметил, что уже обсудил волнующие вопросы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По словам секретаря Совбеза России, их оценки «не просто близки, они полностью совпадают».
В свою очередь, белорусский лидер заявил, что внимательно наблюдал за заявлениями и выступлениями Патрушева и они совпадают не только с его личным мнением, но и с точкой зрения других специалистов в республике.