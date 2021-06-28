РБК: первая российская авиакомпания стала облетать Белоруссию

Российский авиаперевозчик грузов — частная группа «Волга-Днепр» — перестал летать над Белоруссией. Об этом информирует РБК.

«Мы действительно решили временно не использовать для полётов своих самолётов воздушное пространство Белоруссии», — заявил представитель группы «Волга-Днепр».

Евросоюз на прошлой неделе объявил о введении экономических секторальных санкций против Белоруссии из-за инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска.

Позднее сообщалось, что в белорусское Министерство иностранных дел был вызван глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель.