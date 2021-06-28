РБК: первая российская авиакомпания стала облетать Белоруссию

Короткая ссылка
Российский авиаперевозчик грузов — частная группа «Волга-Днепр» — перестал летать над Белоруссией. Об этом информирует РБК.
РБК: первая российская авиакомпания стала облетать Белоруссию
  • Reuters

«Мы действительно решили временно не использовать для полётов своих самолётов воздушное пространство Белоруссии», — заявил представитель группы «Волга-Днепр».

Евросоюз на прошлой неделе объявил о введении экономических секторальных санкций против Белоруссии из-за инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска.

Позднее сообщалось, что в белорусское Министерство иностранных дел был вызван глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить