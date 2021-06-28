На Украине за сутки выявили 285 случаев коронавируса

Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за 24 часа возросло на 285 — до 2 234 281, следует из данных на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Службы национальной безопасности и обороны.

За сутки на Украине скончались девять пациентов с коронавирусом, ещё 723 человека вылечились после инфекции.

Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, возросло до 52 295, число выписанных — до 2 163 792.

Ранее главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в стране выявлены первые два случая заболевания индийским штаммом коронавируса «дельта».

Депутат Госдумы России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News раскритиковал народные методы «лечения» коронавируса.