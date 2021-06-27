Центризбирком Армении подвёл окончательные итоги выборов
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 53,91% голосов, а блок «Армения», который возглавляет второй президент страны Роберт Кочарян, — 21,9%
Ранее сообщалось, что партия Пашиняна «Гражданский договор» победила на досрочных парламентских выборах, набрав почти 54% голосов.
Ближайший соперник правящей партии — блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна — получил чуть более 21%. Явка составила 49,4%.