Центризбирком Армении подвёл окончательные итоги выборов

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Центральная избирательная комиссия Армении подвела окончательные итоги парламентских выборов.
Центризбирком Армении подвёл окончательные итоги выборов
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 53,91% голосов, а блок «Армения», который возглавляет второй президент страны Роберт Кочарян, — 21,9%

Ранее сообщалось, что партия Пашиняна «Гражданский договор» победила на досрочных парламентских выборах, набрав почти 54% голосов.

Ближайший соперник правящей партии — блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна — получил чуть более 21%. Явка составила 49,4%.

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