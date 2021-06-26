Украинская партия обвинила Зеленского в нарушении Конституции

Представители украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили президента Украины Владимира Зеленского в лицемерии и проведении антиконституционной, антисоциальной и антинародной политики.

Об этом сообщается на официальном сайте ОПЗЖ.

«Конституция в опасности. Она игнорируется президентом Зеленским, открыто злоупотребляющим своим служебным положением. И наша главная задача сегодня — защитить Конституцию Украины, отстоять принципы конституционности и верховенства права, не допустить внесения в основной закон изменений, лоббируемых преступной властью и устанавливающих диктатуру «зелёной» команды», — говорится в тексте опубликованного заявления.

В качестве примера политсила привела нарушение статей Конституции, касающихся запрета цензуры, указав на блокировку телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и «Первый независимый».

Также авторы обращения обратили внимание на продвигаемую Зеленским идею о возможности полного разрыва контактов с Донбассом путём возведения «некой стены», что также, по мнению партии, противоречит Конституции.

Ранее украинские оппозиционеры призвали власти страны к реализации Минских соглашений, диалогу и прекращению политики отторжения Донбасса.