Оппозиция на Украине призвала власти прекратить политику отторжения Донбасса

Представители украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) призвали власти страны к реализации Минских соглашений, диалогу и прекращению политики отторжения Донбасса.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ОПЗЖ.

«Путь к миру и реинтеграции территорий хорошо известен. Это диалог, достижение компромисса и всесторонняя реализация Минских соглашений. Если вы не в состоянии выполнить собственные предвыборные обещания, не можете объединить страну — не разрушайте Украину. Просто уйдите», — говорится в тексте документа.

Председатель украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук ранее предложил расширить минский формат переговоров по Донбассу, заменив площадку для диалога и привлекая представителей других стран.