Оппозиция на Украине призвала власти прекратить политику отторжения Донбасса
- РИА Новости
Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ОПЗЖ.
«Путь к миру и реинтеграции территорий хорошо известен. Это диалог, достижение компромисса и всесторонняя реализация Минских соглашений. Если вы не в состоянии выполнить собственные предвыборные обещания, не можете объединить страну — не разрушайте Украину. Просто уйдите», — говорится в тексте документа.
Председатель украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук ранее предложил расширить минский формат переговоров по Донбассу, заменив площадку для диалога и привлекая представителей других стран.