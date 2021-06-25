Адвокат сообщил о продолжении следственных действий с Сапегой

Адвокат переведённой под домашний арест в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Антон Гашинский заявил, что с ней продолжаются следственные действия.

Об этом информирует РИА Новости.

«С её участием продолжаются следственные действия. Попытаюсь в ближайшее время с ней встретиться», — сказал Гашинский.

Также он рассказал, что на россиянку наложен ряд ограничений, она перемещается с охраной и не может пользоваться средствами связи.

«Полагаем, что это произошло в первую очередь благодаря встрече президентов (России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко) в Сочи», — заявил адвокат.

По его словам, это очень позитивный момент, «который позволит в ближайшее время разрешить её судьбу положительно».

Ранее посольство России подтвердило, что Сапегу перевели под домашний арест.

Также под домашний арест перевели основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.