Адвокат сообщил о продолжении следственных действий с Сапегой

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Адвокат переведённой под домашний арест в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Антон Гашинский заявил, что с ней продолжаются следственные действия.
Адвокат сообщил о продолжении следственных действий с Сапегой
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости.

«С её участием продолжаются следственные действия. Попытаюсь в ближайшее время с ней встретиться», — сказал Гашинский.

Также он рассказал, что на россиянку наложен ряд ограничений, она перемещается с охраной и не может пользоваться средствами связи.

«Полагаем, что это произошло в первую очередь благодаря встрече президентов (России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко) в Сочи», — заявил адвокат.

По его словам, это очень позитивный момент, «который позволит в ближайшее время разрешить её судьбу положительно».

Ранее посольство России подтвердило, что Сапегу перевели под домашний арест.

Также под домашний арест перевели основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

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