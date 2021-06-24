Посол США возглавила рейтинг самых влиятельных женщин на Украине
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Об этом сообщает «Страна.ua».
Согласно опубликованному в журнале рейтингу, супруга президента страны Елена Зеленская занимает вторую строчку. Генпрокурор Венедиктова — третью.
На четвёртом месте лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, а на пятом — посол Великобритании Мелинда Симмонс.
В марте американский посол в Киеве заявила, что США с 2014 года предоставили Украине помощь на сумму $4,5 млрд.
Дипломат также заверяла, что она и её команда «сделают всё возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки». Кроме того, в посольстве США заявляли, что Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса.