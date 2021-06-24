Посол США возглавила рейтинг самых влиятельных женщин на Украине

Украинский журнал «Фокус» составил рейтинг самых влиятельных женщин страны. Его возглавила посол США Кристина Квин, она опередила первую леди Украины Елену Зеленскую и генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Об этом сообщает «Страна.ua».

Согласно опубликованному в журнале рейтингу, супруга президента страны Елена Зеленская занимает вторую строчку. Генпрокурор Венедиктова — третью.

На четвёртом месте лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, а на пятом — посол Великобритании Мелинда Симмонс.

В марте американский посол в Киеве заявила, что США с 2014 года предоставили Украине помощь на сумму $4,5 млрд.

Дипломат также заверяла, что она и её команда «сделают всё возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки». Кроме того, в посольстве США заявляли, что Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса.