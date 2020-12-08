США рассмотрят возможность поставок вакцины от COVID-19 на Украину
- Reuters
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Как заявили в пресс-службе украинского Минздрава, Степанов в ходе беседы обратился с просьбой рассмотреть «Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин».
«Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин заверила, что она и её команда сделают всё возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.
По словам американского дипломата, США поддерживают позицию Минздрава Украины об «отказе от использования российской вакцины».
«Кроме того, уже сегодня мы проведём совещание с правительством США о поставках вакцины на Украину, где обсудим сроки и объёмы поставки», — приводятся её слова.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает на поставку более 8 млн доз вакцины от COVID-19.