США рассмотрят возможность поставок вакцины от COVID-19 на Украину

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Правительство США рассмотрит вопрос поставок на Украину вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин в ходе телефонного разговора с главой Минздрава Украины Максимом Степановым.
США рассмотрят возможность поставок вакцины от COVID-19 на Украину
  • Reuters
  • © Moderna Inc

Как заявили в пресс-службе украинского Минздрава, Степанов в ходе беседы обратился с просьбой рассмотреть «Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин».

«Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин заверила, что она и её команда сделают всё возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

По словам американского дипломата, США поддерживают позицию Минздрава Украины об «отказе от использования российской вакцины».

«Кроме того, уже сегодня мы проведём совещание с правительством США о поставках вакцины на Украину, где обсудим сроки и объёмы поставки», — приводятся её слова.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает на поставку более 8 млн доз вакцины от COVID-19.

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