На Украине рассчитывают на поставку более 8 млн доз вакцины от COVID-19

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Украина рассчитывает на поставку более 8 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
На Украине рассчитывают на поставку более 8 млн доз вакцины от COVID-19
  • РИА Новости

«Министерство здравоохранения провело разговор с представителями COVAX. Определён поэтапный план поставки будущей вакцины в Украину. Первый этап — 1,2 млн доз», — отметил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-аккаунте.

Он подчеркнул, что на Украине рассчитывают получить более 8 млн доз будущей вакцины.

Зеленский уточнил, что приоритет в прививках получат медицинские работники, военные, учителя, лица из группы риска, в частности, люди старше 60 лет.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинская сторона должна подписать до 7 декабря все технические документы для получения вакцины от коронавируса.

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