Киев до 7 декабря подпишет документы для получения вакцины от COVID-19

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинская сторона должна подписать до 7 декабря все технические документы для получения вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Киев до 7 декабря подпишет документы для получения вакцины от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, страна рассчитывает получить первую партию препарата в первом полугодии 2021 года.

«Итак, до 7 декабря мы должны подписать все технические документы и рассчитываем, что в первом полугодии 2021 года мы уже начнём получать соответствующие вакцины», — сказал он.

Как ожидается, всего страна получит около 8 млн доз. Первая же партия должна составить 1,2 млн доз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал производство «уникальной» украинской вакцины от коронавирусной инфекции.

Вместе с этим он заявил о готовности испытать на себе украинскую вакцину в случае успешных испытаний препарата.

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