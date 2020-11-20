Киев до 7 декабря подпишет документы для получения вакцины от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам министра, страна рассчитывает получить первую партию препарата в первом полугодии 2021 года.
«Итак, до 7 декабря мы должны подписать все технические документы и рассчитываем, что в первом полугодии 2021 года мы уже начнём получать соответствующие вакцины», — сказал он.
Как ожидается, всего страна получит около 8 млн доз. Первая же партия должна составить 1,2 млн доз.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал производство «уникальной» украинской вакцины от коронавирусной инфекции.
Вместе с этим он заявил о готовности испытать на себе украинскую вакцину в случае успешных испытаний препарата.