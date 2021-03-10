США с 2014 года предоставили Украине помощь на $4,5 млрд

Вашингтон с 2014 года предоставил Киеву помощь на сумму $4,5 млрд, заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

«С 2014 года Соединённые Штаты предоставили Украине двустороннюю помощь на $4,5 млрд. Наша поддержка будет продолжать играть ключевую роль в продвижении реформ и укреплении безопасности», — приводит её слова УНИАН.

Дипломат добавила, что США и далее намерены «продвигать вперёд евроатлантические устремления» Украины и «строить зажиточное будущее для всех украинцев».

«Наше партнёрство включает конкретную поддержку в продвижении реформ верховенства права и экономического роста в стране, а также в её борьбе против российской агрессии во всех формах», — отметила Квин.

1 марта в Пентагоне заявили, что американская сторона выделяет Украине новый пакет военной помощи на $125 млн.