США с 2014 года предоставили Украине помощь на $4,5 млрд
- Reuters
«С 2014 года Соединённые Штаты предоставили Украине двустороннюю помощь на $4,5 млрд. Наша поддержка будет продолжать играть ключевую роль в продвижении реформ и укреплении безопасности», — приводит её слова УНИАН.
Дипломат добавила, что США и далее намерены «продвигать вперёд евроатлантические устремления» Украины и «строить зажиточное будущее для всех украинцев».
«Наше партнёрство включает конкретную поддержку в продвижении реформ верховенства права и экономического роста в стране, а также в её борьбе против российской агрессии во всех формах», — отметила Квин.
1 марта в Пентагоне заявили, что американская сторона выделяет Украине новый пакет военной помощи на $125 млн.